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Dhanbad News: जल संकट के विरोध में भूख हड़ताल आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया-जोड़ापोखर में जलापूर्ति की समस्या के खिलाफ पानी-बिजली उपभोक्ता मंच ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। प्रमुख मांगों में शुद्ध पेयजल की सुनिश्चित आपूर्ति, 10 वर्षों के जलकर में रियायत और अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल हैं। यह हड़ताल गुरुवार सुबह 9 बजे झमाडा झरिया कार्यालय के सामने होगी।

Dhanbad News: जल संकट के विरोध में भूख हड़ताल आज

Dhanbad News: झरिया-जोड़ापोखर में बदहाल जलापूर्ति के विरोध में पानी-बिजली उपभोक्ता मंच गुरुवार की सुबह 9 बजे झमाडा झरिया कार्यालय के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल करेगा। संयोजक किशोर कुमार ने कहा कि प्रमुख मांगों में प्रतिदिन पर्याप्त दबाव (प्रेशर) के साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, 10 वर्षों के जलकर में 60 प्रतिशत की रियायत दी जाए। जलापूर्ति केवल दिन के समय सुनिश्चित की जाए। सभी अवैध जल कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें तत्काल हटाया जाए। अवैध रूप से लंबे फेरूल लगाकर पानी खींचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो।

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