Dhanbad News: पानी व बिजली संकट को लेकर जमकर प्रदर्शन
Dhanbad News: तेतुलमारी के वेस्ट मोदीडीह कॉलोनी में शुक्रवार को पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, कारण बताया गया कि अपराधियों ने खदान से केबल चुरा ली थी। 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं होने पर उत्पादन रोकने की चेतावनी दी गई।
Dhanbad News: तेतुलमारी। वेस्ट मोदीडीह कॉलोनी में शुक्रवार को पानी व बिजली की समस्या को लेकर दो नंबर खदान के समीप जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण दो दिन पूर्व अपराधियों ने खदान से केबल की चोरी कर ली थी। इस कारण पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कहा कि अगर 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उत्पादन बाधित कर दिया जाएगा।
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