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Dhanbad News: आउटसोर्सिंग का काम शुरू कराने की मांग को ले प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: गोंदुडीह में एसटीजी आउटसोर्सिंग के विवाद के चलते सैकड़ों लोडरों और स्थानीय मजदूरों ने गोंदुडीह कांटा घर के पास प्रदर्शन किया। वे ओसीपी के उत्खनन कार्य को तुरंत शुरू करने की मांग कर रहे हैं। 24 जुलाई को विवाद के बाद पुलिस ने कार्य बंद कर दिया था, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

Dhanbad News: आउटसोर्सिंग का काम शुरू कराने की मांग को ले प्रदर्शन

Dhanbad News: गोंदुडीह स्थित एसटीजी आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को सैकड़ों लोडरों व स्थानीय मजदूरों ने गोंदुडीह कांटा घर के समीप प्रदर्शन कर ओसीपी का उत्खनन कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग की। गौरतलब है कि नए ठेकेदार को कार्यादेश मिलने के बाद 24 जुलाई को काम शुरू होने के पहले दिन ही हुए विवाद के बाद गोंदुडीह पुलिस ने उत्खनन कार्य बंद करा दिया था। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बौआकला पंचायत समिति सदस्य राजू रजक ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के दबाव में पुलिस ने कार्य बंद कराया है। इससे करीब एक हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

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उन्होंने कहा कि पूर्व संचालक हिलटॉप कंपनी के हटने के बाद नई कंपनी ने काम शुरू करना चाहा, लेकिन विवाद के कारण कार्य ठप हो गया। प्रदर्शन में वासुदेव यादव, आशा देवी, रमेश रवानी, विनोद यादव, जगदीश भुइयां, महेंद्र रवानी, राजेश रजक, उमा रजक, राजू भुइंया, प्रेम यादव, आकाश यादव, दिलीप रजवार, बिजली देवी, अजीत चौहान आदि मौजूद थे।

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