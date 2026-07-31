Dhanbad News: आउटसोर्सिंग का काम शुरू कराने की मांग को ले प्रदर्शन
Dhanbad News: गोंदुडीह में एसटीजी आउटसोर्सिंग के विवाद के चलते सैकड़ों लोडरों और स्थानीय मजदूरों ने गोंदुडीह कांटा घर के पास प्रदर्शन किया। वे ओसीपी के उत्खनन कार्य को तुरंत शुरू करने की मांग कर रहे हैं। 24 जुलाई को विवाद के बाद पुलिस ने कार्य बंद कर दिया था, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।
Dhanbad News: गोंदुडीह स्थित एसटीजी आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को सैकड़ों लोडरों व स्थानीय मजदूरों ने गोंदुडीह कांटा घर के समीप प्रदर्शन कर ओसीपी का उत्खनन कार्य तत्काल शुरू कराने की मांग की। गौरतलब है कि नए ठेकेदार को कार्यादेश मिलने के बाद 24 जुलाई को काम शुरू होने के पहले दिन ही हुए विवाद के बाद गोंदुडीह पुलिस ने उत्खनन कार्य बंद करा दिया था। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बौआकला पंचायत समिति सदस्य राजू रजक ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के दबाव में पुलिस ने कार्य बंद कराया है। इससे करीब एक हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व संचालक हिलटॉप कंपनी के हटने के बाद नई कंपनी ने काम शुरू करना चाहा, लेकिन विवाद के कारण कार्य ठप हो गया। प्रदर्शन में वासुदेव यादव, आशा देवी, रमेश रवानी, विनोद यादव, जगदीश भुइयां, महेंद्र रवानी, राजेश रजक, उमा रजक, राजू भुइंया, प्रेम यादव, आकाश यादव, दिलीप रजवार, बिजली देवी, अजीत चौहान आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।