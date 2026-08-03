Dhanbad News: जल संकट के खिलाफ व्यवसायियों ने निकाला मौन जुलूस
Dhanbad News: झरिया में जलापूर्ति बाधित रहने के विरोध में व्यवसायियों ने रविवार को मौन जुलूस निकाला। उन्होंने सरकार से ध्यान देने और स्थिति में सुधार की मांग की। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि जलापूर्ति ठीक न होने पर ग्रामीण उग्र आंदोलन कर सकते हैं। सभी ने एकजुट होकर मूलभूत सुविधाओं की कमी के खिलाफ आवाज उठाई।
Dhanbad News: छठें दिन भी जलापूर्ति बाधित रहने के विरोध में झरिया के व्यवसायी संगठनों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। सभी व्यवसायियों और नागरिकों ने काला बिल्ला लगाकर पूरे झरिया शहर में मौन जुलूस निकाला। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज भी झरियावासी पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, झरिया की इस गंभीर समस्या पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। व्यवसायियों ने चेतावनी दी कि यदि झमाडा ने नियमित रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं की, तो झरियावासी उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपेंद्र गुप्ता, शिव चरण शर्मा, श्रीकांत अंबष्ट, उमेश तिवारी, अनूप साव, अरिंदम बनर्जी, सत्यनारायण भोजगढ़िया, महेश शर्मा, उमाचरण रजवार, विकास कुमार वर्मा, मनोहर अग्रवाल, राकेश कुमार गुप्ता, कुंदन मोदक, प्रदीप तुलस्यान, बसंत अग्रवाल, अरुण चौरसिया, देवी बागड़िया, विजय केशरी, राजेश गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, ललन गुप्ता, अशोक चौरसिया, परवेज आलम, हीरा गुप्ता और राजेश शर्मा, दिलीप केशरी आदि उपस्थित थे।
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