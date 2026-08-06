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Dhanbad News: नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बीसीसीएल के महेशपुर कोलियरी में स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। यह धरना राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बैनर तले किया गया। वार्ता के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकला। धरने में कई स्थानीय नेता उपस्थित थे।

Dhanbad News: नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना

Dhanbad News: बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र स्थित महेशपुर कोलियरी की इन्फ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नियोजन देने की मांग को लेकर बुधवार की शाम से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) बाघमारा शाखा के बैनर तले सेनीडीह व आसपास पंचायतों के युवा कंपनी के मुख्य द्वार के समीप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। समाचार लिखे जाने तक आउटसोर्सिंग प्रबंधन से दो दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मौके पर इंटक प्रखंड अध्यक्ष मेराज खान, जिला उपाध्यक्ष यास्मीन जोया, प्रखंड उपाध्यक्ष जयराम बाउरी, अफजल अंसारी, गुलजार, मुख्तार आदि मौजूद थे।

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