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Dhanbad News: भौंरा में बीसीसीएल के दोनों कांटा घरों पर चक्का जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: गुरुवार को भौंरा में जनता श्रमिक संघ के समर्थकों ने विस्थापितों के मुआवजे और स्थानीय रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस चक्का जाम के कारण क्षेत्र में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह बंद हो गई। प्रदर्शनकारियों ने नदारद कार्रवाई को लेकर प्रबंधन पर आरोप लगाए और धरना जारी रखने की चेतावनी दी।

Dhanbad News: भौंरा में बीसीसीएल के दोनों कांटा घरों पर चक्का जाम

Dhanbad News: विस्थापितों को मुआवजा, पुनर्वास, लोकल सेल चालू करने, आउटसोर्सिंग में स्थानीय लोगों को रोजगार और शुद्ध पेयजल जैसी नौ सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को जनता श्रमिक संघ के समर्थकों ने भौंरा 23/8 व थाना मोड़ स्थित बीसीसीएल ईजे एरिया भौंरा के दोनों कांटा घरों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। इस चक्का जाम से क्षेत्र में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप हो गई है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे क्षेत्रीय सचिव विवेक सिंह सोनू और अमित सिंह ने प्रबंधन पर आरोप लगाया कि पिछले एक साल से प्रबंधन मांग पत्र पर सिर्फ वार्ता कर दिग्भ्रमित कर रहा है।

धरातल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों को न तो उचित मानदेय मिल रहा है और न ही अधिकार। आउटसोर्सिंग कंपनियों में कर्मियों से 8 घंटे के बजाय जबरन 12 घंटे काम लिया जा रहा है। पिछले एक महीने से दामोदर नदी का दूषित पानी बिना फिल्टर किए सीधे सप्लाई किया जा रहा है। वहीं, उड़ती कोयला धूल और वायु प्रदूषण से भौंरा के करीब 20 से 30 हजार लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक प्रबंधन मांगों पर लिखित और ठोस कार्रवाई नहीं करता, कांटा घर बंद रहेगा। मौके पर सोनू सिंह, अमित सिंह, बाघा सिंह, पंकज यादव, रितेश गुप्ता, रिंकू खान, मनीष पांडेय, रिंकू सिंह और रंजन कुमार सहित आदि मौजूद थे।

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