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Dhanbad News: कॉलोनी में 36 घंटे से बिजली-पानी गुल, प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: लोदना क्षेत्र की एमओसीपी कॉलोनी में पिछले 36 घंटे से बिजली और पानी की कमी से परेशान महिलाओं ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अधिकारी डीवीसी से बिजली काटने को कारण बता रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछले महीने में कई बार बिजली कट रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्या हल न हुई तो वे बड़ा विरोध करेंगे।

Dhanbad News: कॉलोनी में 36 घंटे से बिजली-पानी गुल, प्रदर्शन

Dhanbad News: लोदना क्षेत्र की एमओसीपी कॉलोनी में पिछले 36 घंटे से बिजली गुल रहने और पानी की किल्लत से आक्रोशित महिलाओं ने सोमवार को लोदना व नॉर्थ तिसरा प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उमस भरी गर्मी में बिजली-पानी न होने से करीब 250 आवासों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मी और मजदूर परेशान हैं। प्रबंधन का कहना है कि डीवीसी से लाइन काटे जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले एक महीने से अक्सर घंटों बिजली काटी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बिजली-पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, तो वे नॉर्थ तिसरा कार्यालय का घेराव करेंगे।

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विरोध प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह, सीमा देवी, रूबी देवी, पिंकी देवी, ज्योति देवी, देवंती देवी, ज्ञानती देवी, शिमला देवी, सीमा सिंह, मानो देवी, पुष्पा देवी, अर्चना देवी और आनंद सहित अन्य लोग शामिल थे।

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