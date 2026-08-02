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Dhanbad News: भौंरा कोलियरी में तीसरे दिन भी कांटा घर ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: जनता श्रमिक संघ असंगठित मोर्चा के नेताओं ने विस्थापितों के मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रखा। समर्थकों ने विभिन्न स्थानों को पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे कोल डिस्पैच प्रभावित हुआ। मोर्चा के नेताओं ने प्रबंधन को 'मजदूर विरोधी' बताया।

Dhanbad News: भौंरा कोलियरी में तीसरे दिन भी कांटा घर ठप

Dhanbad News: जनता श्रमिक संघ असंगठित मोर्चा के नेताओं ने विस्थापितों के मुआवजा, पुनर्वास, लोकल सेल चालू करने, आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार और क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जैसी 9 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रखा। संघ के समर्थकों ने भौंरा 23/8 कांटा घर और भौंरा कोलियरी कार्यालय के पास स्थित कांटा घर को अनिश्चितकाल के लिए पूरी तरह बंद रखा है। इससे सेल और टाटा के लिए होने वाला कोल डिस्पैच बुरी तरह प्रभावित हो गया है। मौके पर मोर्चा के क्षेत्रीय सचिव विवेक सिंह उर्फ सोनू और अमित सिंह ने प्रबंधन को 'मजदूर विरोधी' बताया।

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बाघा सिंह, पंकज यादव, रितेश गुप्ता, रिंकू खान, मनीष पांडेय, रिंकू सिंह और रंजन कुमार आदि मौजूद थे।

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