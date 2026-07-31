Dhanbad News: भौंरा पीओ कार्यालय में खाना बनाने की तैयारी
Dhanbad News: पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौंरा कोलियरी के पीओ कार्यालय में जनता मजदूर संघ का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने चूल्हा जलाकर खाना बनाया, जिससे कामकाज ठप हो गया। उन्हें मुआवजा या क्वार्टर नहीं मिला है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं।
Dhanbad News: भौंरा। पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौंरा एकीकृत कोलियरी के पीओ कार्यालय में जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने कार्यालय परिसर में ही चूल्हा जलाकर खाना बनाने की तैयारी की, जिससे सारा कामकाज पूरी तरह ठप रहा। नेताओं का आरोप है कि भौंरा 12 नंबर निवासी उमेश महतो की रैयती जमीन और मकान प्रबंधन ने 4 वर्षों से ले रखी है, लेकिन मुआवजा या क्वार्टर नहीं दिया। परियोजना पदाधिकारी ने कुछ समय मांगा, लेकिन नेताओं ने साफ कहा कि क्वार्टर मिलने तक एजेंट कार्यालय खाली नहीं होगा। उमेश महतो पूरे परिवार के साथ यहीं रहेंगे।
मौके पर सुबोध सिंह, पार्षद चंदन महतो, पार्षद रीना देवी, गुलशन कुमारी, जोगिंदर महतो, विश्व महतो, सुनील पासवान, अमजद अंसारी, राजू सिंह और जगीरा साहू सहित दर्जनों लोग कार्यालय में जमे हुए हैं।
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