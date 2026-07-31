Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: भौंरा पीओ कार्यालय में खाना बनाने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौंरा कोलियरी के पीओ कार्यालय में जनता मजदूर संघ का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने चूल्हा जलाकर खाना बनाया, जिससे कामकाज ठप हो गया। उन्हें मुआवजा या क्वार्टर नहीं मिला है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं।

Dhanbad News: भौंरा पीओ कार्यालय में खाना बनाने की तैयारी

Dhanbad News: भौंरा। पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौंरा एकीकृत कोलियरी के पीओ कार्यालय में जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने कार्यालय परिसर में ही चूल्हा जलाकर खाना बनाने की तैयारी की, जिससे सारा कामकाज पूरी तरह ठप रहा। नेताओं का आरोप है कि भौंरा 12 नंबर निवासी उमेश महतो की रैयती जमीन और मकान प्रबंधन ने 4 वर्षों से ले रखी है, लेकिन मुआवजा या क्वार्टर नहीं दिया। परियोजना पदाधिकारी ने कुछ समय मांगा, लेकिन नेताओं ने साफ कहा कि क्वार्टर मिलने तक एजेंट कार्यालय खाली नहीं होगा। उमेश महतो पूरे परिवार के साथ यहीं रहेंगे।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: क्वार्टर आवंटन में धांधली पर पीओ कार्यालय में डाला डेरा

मौके पर सुबोध सिंह, पार्षद चंदन महतो, पार्षद रीना देवी, गुलशन कुमारी, जोगिंदर महतो, विश्व महतो, सुनील पासवान, अमजद अंसारी, राजू सिंह और जगीरा साहू सहित दर्जनों लोग कार्यालय में जमे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: भौंरा में बीसीसीएल के दोनों कांटा घरों पर चक्का जाम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।