Dhanbad News: भौंरा पीओ कार्यालय में जेएमएस का धरना जारी
Dhanbad News: पूर्वी झरिया के भौंरा कोलियरी में मजदूर संघ का धरना जारी है। प्रदर्शनकारी उमेश महतो को तत्काल आवास प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कार्यालय में चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं, जिससे दफ्तर का कामकाज ठप है। आरोप है कि प्रबंधन ने महतो की जमीन और मकान चार वर्षों से कब्जे में ले रखा है।
Dhanbad News: भौंरा। पूर्वी झरिया क्षेत्र के एकीकृत भौंरा कोलियरी के पीओ कार्यालय कक्ष में शनिवार को लगातार तीसरे दिन जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) का धरना जारी रहा। आंदोलनकारी भौंरा 12 नंबर निवासी रैयत उमेश महतो को तत्काल आवास मुहैया कराने की मांग पर अड़े हैं। इस अनोखे प्रदर्शन के तहत संघ नेता और कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर ही चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं और रात में वहीं सो रहे हैं। इस कारण दफ्तर का कामकाज पूरी तरह ठप है। नेताओं का आरोप है कि प्रबंधन ने उमेश महतो की रैयती जमीन और मकान को 4 वर्षों से अपने कब्जे में ले रखा है।
इसके बावजूद उन्हें आज तक न तो जमीन का मुआवजा मिला और न ही रहने के लिए क्वार्टर दिया गया। इस वजह से पीड़ित परिवार किराये के मकान में रहने को मजबूर है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।