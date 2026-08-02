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Dhanbad News: भौंरा पीओ कार्यालय में जेएमएस का धरना जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: पूर्वी झरिया के भौंरा कोलियरी में मजदूर संघ का धरना जारी है। प्रदर्शनकारी उमेश महतो को तत्काल आवास प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कार्यालय में चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं, जिससे दफ्तर का कामकाज ठप है। आरोप है कि प्रबंधन ने महतो की जमीन और मकान चार वर्षों से कब्जे में ले रखा है।

Dhanbad News: भौंरा पीओ कार्यालय में जेएमएस का धरना जारी

Dhanbad News: भौंरा। पूर्वी झरिया क्षेत्र के एकीकृत भौंरा कोलियरी के पीओ कार्यालय कक्ष में शनिवार को लगातार तीसरे दिन जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) का धरना जारी रहा। आंदोलनकारी भौंरा 12 नंबर निवासी रैयत उमेश महतो को तत्काल आवास मुहैया कराने की मांग पर अड़े हैं। इस अनोखे प्रदर्शन के तहत संघ नेता और कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर ही चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं और रात में वहीं सो रहे हैं। इस कारण दफ्तर का कामकाज पूरी तरह ठप है। नेताओं का आरोप है कि प्रबंधन ने उमेश महतो की रैयती जमीन और मकान को 4 वर्षों से अपने कब्जे में ले रखा है।

इसके बावजूद उन्हें आज तक न तो जमीन का मुआवजा मिला और न ही रहने के लिए क्वार्टर दिया गया। इस वजह से पीड़ित परिवार किराये के मकान में रहने को मजबूर है।

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