Dhanbad News: पीओ दफ्तर के अंदर ही जल रहा चूल्हा, रात को सो रहे प्रदर्शनकारी
Dhanbad News: भौंरा कोलियरी परियोजना के कार्यालय के अंदर जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) का धरना जारी है। कार्यकर्ताओं ने चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू कर दिया है और दफ्तर में ही सो रहे हैं। उमेश महतो को मुआवजा और क्वार्टर न मिलने के कारण यह आंदोलन हो रहा है।
Dhanbad News: भौंरा, प्रतिनिधि। भौंरा कोलियरी परियोजना पदाधिकारी कार्यालय इन दिनों प्रशासनिक दफ्तर कम और किसी का घर ज्यादा नजर आ रहा है।
धरना जारी
पूर्वी झरिया क्षेत्र के एकीकृत भौंरा कोलियरी के पीओ कार्यालय के अंदर जनता मजदूर संघ (बच्चा गुट) का धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस अनोखे और उग्र आंदोलन के तहत आंदोलनकारी कार्यालय के अंदर ही चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं और रात को दफ्तर के फर्श पर ही सो रहे हैं। इस वजह से पीओ दफ्तर में मजदूरों से संबंधित होने वाले सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है।
उमेश महतो का मामला
लीडरों का आरोप है कि भौंरा 12 नंबर निवासी उमेश महतो की रैयती जमीन और मकान प्रबंधन ने चार वर्षों से ले रखी है, लेकिन इसके बदले आज तक उन्हें न तो मुआवजा मिला और न ही रहने के लिए कोई क्वार्टर दिया गया। इस कारण पीड़ित परिवार मजबूरन भाड़े के मकान में रह रहा है। परियोजना पदाधिकारी ने नेताओं से कुछ समय की मांग की है, लेकिन आंदोलनकारियों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक उमेश महतो को क्वार्टर नहीं मिल जाता, तब तक पीओ कार्यालय खाली नहीं होगा।
महाप्रबंधक की प्रतिक्रिया
पीड़ित उमेश महतो अपने परिवार व समर्थकों के साथ दफ्तर में ही डेरा डाले हुए हैं। क्षेत्र के महाप्रबंधक टी पासवान ने कहा कि वार्ता का प्रयास किया जा रहा है और समस्या का समाधान जल्द ही निकाल लिया जाएगा। इस आंदोलन में सुबोध सिंह, पार्षद चंदन महतो, पार्षद रीना देवी, गुलशन कुमारी, जोगिंदर महतो, विश्व महतो, सुनील पासवान, अमजद अंसारी, राजू सिंह और जगीरा साहू सहित दर्जनों लोग कार्यालय में रात-दिन डटे हुए हैं।
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