Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: पानी व बिजली को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: वेस्ट मोदीडीह कॉलोनी के लोगों ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। पार्षद राममूर्ति सिंह के नेतृत्व में लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रबंधन की लापरवाही के कारण पानी एवं बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है। वे चेतावनी देकर लौट गए हैं।

Dhanbad News: पानी व बिजली को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन

Dhanbad News: सिजुआ, प्रतिनिधि। वेस्ट मोदीडीह कॉलोनी के लोगों ने बिजली व पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को दो नंबर हाजिरी घर के समीप जमकर प्रदर्शन किया। बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी किया गया। आंदोलन का नेतृत्व पार्षद सह बिहार जनता खान मजदूर संघ के सचिव राममूर्ति सिंह उर्फ छोटू सिंह ने किया।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: पानी व बिजली संकट को लेकर जमकर प्रदर्शन

प्रदर्शन का कारण

पार्षद ने कहा कि तीन दिन पूर्व वेस्ट मोदीडीह एकीकृत केशलपुर कोलियरी के प्रबंधन के लापरवाही के कारण दो नंबर बंद भूमिगत खदान से मोटर पंप व केबल की चोरी हुई है। उसके बाद से विभिन्न कॉलोनियों में पिट वाटर की आपूर्ति ठप हो गई है। लोगों को बिजली भी नियमित तरिके से नहीं मिल पाता है। अंधेरा पसरा रहता हैं।

समस्या का समाधान

कहा कि पूरे बीसीसीएल में उत्पादन के क्षेत्र में वेस्ट मोदीडीह कोलियरी एक अलग स्थान रखती है उसके बावजूद यहां के लोग मूलभूत समस्याओं से ग्रसित है। पानी के नाम पर एक मात्र पिट वाटर (खदान का पानी) की ही व्यवस्था है। पेयजल के लिए 5000 हजार की आबादी खरीद कर उपयोग करते हैं।

आंदोलन की चेतावनी

कहा कि कोलियरी प्रबंधन समस्या का शीघ्र समाधान नहीं कराया तो कोलियरी का उत्पादन कार्य को पूरी तरह से वाधित कर दिया जाएगा। करीब एक घंटा के बाद वे लोग प्रबंधन को आंदोलन की चेतावनी देकर चले गये। आंदोलन में पार्षद छोटू सिंह, जयशंकर यादव, नवनीत सिंह, मीनू मिश्रा, राजू कुमार, रणधीर सिंह, भौमिक महतो, अमरेंद्र कुमार, संतोष सिंह, सूर्यदेव बेलदार, बिरेन्द्र सिंह, अवधेश यादव, कमलेश यादव, सत्येंद्र बेलदार, मनोज सिंह आदि उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था?
प्रदर्शन का मुख्य कारण बिजली और पानी की समस्या थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।