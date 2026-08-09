Dhanbad News: जेपीएससी में धांधली के खिलाफ सीएम का पुतला फूंका
Dhanbad News: धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाकर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अभाविप ने परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग की और कहा कि छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए।
Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। जेपीएससी एवं जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक व धांधली के खिलाफ शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद महानगर ने शहर के रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। अभाविप कार्यकर्ताओं ने सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा छात्रों के हित में ठोस एवं स्थायी सुधार करने की मांग की। अभाविप प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अंशु तिवारी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता छात्रों का अधिकार है। अपनी जायज मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले अभाविप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना समस्या का समाधान नहीं है।
सरकार को छात्रों की आवाज सुनकर परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। मौके पर जयेश राठौर, संगीता कुमारी, विक्की ठाकुर, प्रियांशु, करीना कुमारी, अमित तिवारी, गौरव कुमार, विशाल समेत अन्य मौजूद थे।
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