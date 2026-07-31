Dhanbad News: माले ने ठप की नॉर्थ तिसरा से कोयला ट्रांसपोर्टिंग
Dhanbad News: भाकपा माले ने गुरुवार को नॉर्थ तिसरा चेकपोस्ट से जयरामपुर मोड़ तक जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर सड़क जाम किया। इस चक्का जाम के चलते कोयले की ट्रांसपोर्टिंग रुकी रही। नेता बिंदा पासवान ने बताया कि सड़क पर गड्ढे होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। प्रबंधन ने समाधान का आश्वासन दिया।
Dhanbad News: नॉर्थ तिसरा चेकपोस्ट से लेकर जयरामपुर मोड़ तक की जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर गुरुवार को भाकपा माले ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इस चक्का जाम के कारण नॉर्थ तिसरा से होने वाली कोयले की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप हो गई। सड़क जाम होने की वजह से कोयला दहीबाड़ी और एमपीएल नहीं जा सका। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के जिला नेता बिंदा पासवान ने कहा कि सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और इस पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस कारण आम लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इधर, सड़क जाम होने पर एनटीसी कुजामा के प्रबंधक अजय विश्वकर्मा ने कहा कि आंदोलन की जानकारी मिली है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आंदोलनकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा।
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