Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: अधिकारी बने कोयलाकर्मियों का प्रमोशन कोर्ट के निर्णय पर निर्भर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद। पांच मई और 27 जुलाई को अधिकारी बने कोयला कर्मियों (नन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव) का प्रमोशन/चयन कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है।

Dhanbad News: अधिकारी बने कोयलाकर्मियों का प्रमोशन कोर्ट के निर्णय पर निर्भर

Dhanbad News: धनबाद। पांच मई और 27 जुलाई को अधिकारी बने कोयला कर्मियों (नन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव) का प्रमोशन/चयन कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है। महाप्रबंधक कोल इंडिया (मानव संसाधन एवं भर्ती) की ओर से 10 अगस्त को जारी पत्र में यह उल्लेख है। पत्र में लिखा गया है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 20 मई को आदेश दिया है कि पदोन्नति परीक्षा में की गई कार्रवाई रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी। इसलिए विभागीय कर्मचारियों की गैर-कार्यकारी से कार्यकारी कैडर में पदोन्नति/चयन, जो दिनांक 5 मई और 27 जुलाई 2026 को जारी किए गए थे। उपरोक्त आदेश के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे।

ये भी पढ़ें:रेलवे टिकट परीक्षकों की वरीयता पर कैट का आदेश रद्द
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।