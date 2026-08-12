Dhanbad News: अधिकारी बने कोयलाकर्मियों का प्रमोशन कोर्ट के निर्णय पर निर्भर
Dhanbad News: धनबाद। पांच मई और 27 जुलाई को अधिकारी बने कोयला कर्मियों (नन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव) का प्रमोशन/चयन कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है।
Dhanbad News: धनबाद। पांच मई और 27 जुलाई को अधिकारी बने कोयला कर्मियों (नन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव) का प्रमोशन/चयन कोर्ट के निर्णय पर निर्भर है। महाप्रबंधक कोल इंडिया (मानव संसाधन एवं भर्ती) की ओर से 10 अगस्त को जारी पत्र में यह उल्लेख है। पत्र में लिखा गया है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 20 मई को आदेश दिया है कि पदोन्नति परीक्षा में की गई कार्रवाई रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी। इसलिए विभागीय कर्मचारियों की गैर-कार्यकारी से कार्यकारी कैडर में पदोन्नति/चयन, जो दिनांक 5 मई और 27 जुलाई 2026 को जारी किए गए थे। उपरोक्त आदेश के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे।
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