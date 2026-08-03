Dhanbad News: कतरास नीचितपुर में श्रीमद्भागवत कथा की तैयारियां पूरी

Dhanbad News: निचितपुर रेलवे स्टेशन रोड में 4 अगस्त से आयोजित संगीतमय श्रीमदभागवत कथा ज्ञानयज्ञ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में श्री सुरेंद्र दास जी ने बताया कि सुबह 7 बजे निचितपुर प्रांगण से गाजे-बाजे के साथ तुलसी कलश शोभायात्रा निकलेगी, जो कोड़ाडीह तालाब से विधि-विधानपूर्वक जल भरकर वापस कथा स्थल पहुंचेगी। अपराह्न 3:30 बजे से श्रीमदभागवत कथा का शुभारंभ होगा। शोभायात्रा में 251 महिलाएं कलश लेकर शामिल होंगी। धनबाद सांसद ढुलू महतो एवं बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी यात्रा में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में निर्मल कुमार, अशोक वर्णवाल, मंजू देवी, भीम महतो, प्रीतम चौरसिया, संजय चौरसिया, मेघनाथ महतो, मनीष दुबे, नरेश पंडित, करण केवट, सीमंत महतो सहित बड़ी संख्या में आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।