Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूर्वाभ्यास नौ से
Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं। 15 अगस्त की पूर्वाभ्यास 9 से 13 अगस्त तक गोल्फ ग्राउंड में होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की स्क्रीनिंग 10 और ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त को होगी। स्कूलों को 8-10 मिनट की प्रस्तुतियों की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।
Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। डीईओ सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अनुसार 15 अगस्त की जिला स्तरीय परेड का पूर्वाभ्यास 9 से 13 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे गोल्फ ग्राउंड में होगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, पीएमश्री, प्लस टू, केंद्रीय, नवोदय तथा अन्य सभी विद्यालयों को परेड, बैंड और राष्ट्रगान में छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रधानाध्यापकों को 9 अगस्त को छात्रों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। भारत स्काउट एवं गाइड, धनबाद को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।सांस्कृतिक
कार्यक्रम की स्क्रीनिंग 10 को15 अगस्त को न्यू टाउन हॉल में आयोजित होनेवाले जिलास्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 10 अगस्त को प्रथम स्क्रीनिंग और 13 अगस्त को ड्रेस रिहर्सल होगा। कार्यक्रम में नृत्य, गायन, संगीत, कविता, नाटक और एकांकी की प्रस्तुतियां होंगी। विद्यालयों को देशभक्ति, पर्यावरण, स्वच्छता और सामाजिक संदेश जैसे विषयों पर 8-10 मिनट की प्रस्तुति तैयार करनी होगी। प्रतिभागियों का विवरण 7 अगस्त तक झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में जमा करना होगा।
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
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करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
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विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
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विशेषज्ञता
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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