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Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूर्वाभ्यास नौ से

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं। 15 अगस्त की पूर्वाभ्यास 9 से 13 अगस्त तक गोल्फ ग्राउंड में होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की स्क्रीनिंग 10 और ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त को होगी। स्कूलों को 8-10 मिनट की प्रस्तुतियों की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।

Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूर्वाभ्यास नौ से

Dhanbad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। डीईओ सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अनुसार 15 अगस्त की जिला स्तरीय परेड का पूर्वाभ्यास 9 से 13 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे गोल्फ ग्राउंड में होगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, पीएमश्री, प्लस टू, केंद्रीय, नवोदय तथा अन्य सभी विद्यालयों को परेड, बैंड और राष्ट्रगान में छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रधानाध्यापकों को 9 अगस्त को छात्रों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। भारत स्काउट एवं गाइड, धनबाद को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।सांस्कृतिक

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कार्यक्रम की स्क्रीनिंग 10 को15 अगस्त को न्यू टाउन हॉल में आयोजित होनेवाले जिलास्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 10 अगस्त को प्रथम स्क्रीनिंग और 13 अगस्त को ड्रेस रिहर्सल होगा। कार्यक्रम में नृत्य, गायन, संगीत, कविता, नाटक और एकांकी की प्रस्तुतियां होंगी। विद्यालयों को देशभक्ति, पर्यावरण, स्वच्छता और सामाजिक संदेश जैसे विषयों पर 8-10 मिनट की प्रस्तुति तैयार करनी होगी। प्रतिभागियों का विवरण 7 अगस्त तक झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में जमा करना होगा।

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शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


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अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


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अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


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