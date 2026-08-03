Dhanbad News: ट्रक का चक्का खुलकर बाइक से टकराया, महिला घायल
Dhanbad News: राजगंज थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला ललिता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जब एक ट्रक का चक्का अचानक सड़क पर दौड़ने लगा और उसकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया।
Dhanbad News: राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर जीटी रोड सिक्स लेन पर रविवार शाम हुए हादसे में एक गर्भवती महिला घायल हो गई। बताया जाता है कि सिक्स लेन से गुजर रहे एक ट्रक का चक्का अचानक खुलकर सड़क पर दौड़ने लगा। उसी समय वहां से बाइक पर जा रही एक गर्भवती महिला चक्के की चपेट में आ गई। चक्के के टकराने से बाइक असंतुलित होकर गिर गई और महिला सड़क पर गिरकर जख्मी हो गई। घायल महिला की पहचान ललिता देवी के रूप में हुई है। वह अपने परिजन मुकेश कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही राजगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए राजगंज क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया।
पुलिस ने ट्रक और चक्के को कब्जे में ले लिया है।
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