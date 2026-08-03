Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: ट्रक का चक्का खुलकर बाइक से टकराया, महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: राजगंज थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला ललिता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जब एक ट्रक का चक्का अचानक सड़क पर दौड़ने लगा और उसकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया।

Dhanbad News: ट्रक का चक्का खुलकर बाइक से टकराया, महिला घायल

Dhanbad News: राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर जीटी रोड सिक्स लेन पर रविवार शाम हुए हादसे में एक गर्भवती महिला घायल हो गई। बताया जाता है कि सिक्स लेन से गुजर रहे एक ट्रक का चक्का अचानक खुलकर सड़क पर दौड़ने लगा। उसी समय वहां से बाइक पर जा रही एक गर्भवती महिला चक्के की चपेट में आ गई। चक्के के टकराने से बाइक असंतुलित होकर गिर गई और महिला सड़क पर गिरकर जख्मी हो गई। घायल महिला की पहचान ललिता देवी के रूप में हुई है। वह अपने परिजन मुकेश कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही राजगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए राजगंज क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: बंधुगंज के समीप ट्रक की टक्कर से बाइक सवार चार लोग घायल

पुलिस ने ट्रक और चक्के को कब्जे में ले लिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rajganj Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।