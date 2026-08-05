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Dhanbad News: दुहाटांड़ में लगातार चार घंटे गुल रही बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में दुहाटांड़ छठ तालाब के पास के लोगों को चार घंटे बिजली संकट का सामना करना पड़ा। बिजली मंगलवार सुबह 10 बजे गई और दोपहर दो बजे लौट आई। तकनीकी खराबी के कारण यह समस्या हुई, जिससे स्थानीय लोग परेशान रहे।

Dhanbad News: दुहाटांड़ में लगातार चार घंटे गुल रही बिजली

Dhanbad News: धनबाद। दुहाटांड़ छठ तालाब के आसपास के लोगों को चार घंटे बिजली संकट का सामना करना पड़ा। इससे लोग परेशान रहे। मंगलवार की सुबह 10 बजे गई बिजली दोपहर दो बजे के बाद लौटी। तब जाकर लोगों को राहत मिली। विभाग के अभियंता का कहना है कि क्षेत्र में तकनीकी खराबी आई थी। इस कारण क्षेत्र में बिजली संकट रहा। बता दें कि छोटी-छोटी खराबी हर दिन दिन आ रही है। इससे लोगों को बिजली संकट झेलना पड़ रहा है।

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