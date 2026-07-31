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Dhanbad News: बरमसिया में तीन घंटे बिजली नहीं रही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के बरमसिया सहजानंद नगर क्षेत्र में residents को गुरुवार को तीन घंटे बिजली संकट का सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे बिजली चली गई और दोपहर एक बजे के बाद वापस आई। विभाग के अभियंता के अनुसार, क्षेत्र में तकनीकी खराबी के कारण यह संकट हुआ।

Dhanbad News: बरमसिया में तीन घंटे बिजली नहीं रही

Dhanbad News: धनबाद। बरमसिया सहजानंद नगर के आसपास क्षेत्र में रह रहे लोगों को गुरुवार को तीन घंटे बिजली संकट का सामना करना पड़ा। बिजली सुबह 10 बजे गई, जो दोपहर एक बजे के बाद लौटी। विभाग के अभियंता का कहना है कि क्षेत्र में तकनीकी खराबी आई थी। इस कारण बिजली संकट रहा।

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