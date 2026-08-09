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Dhanbad News: बैंकमोड़ क्षेत्र में आज दो घंटे बिजली नहीं रहेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के बैकमोड़, मटकुरिया, विकास नगर, गोधर, और कर्बला रोड में रविवार को दो घंटे बिजली कटेगी। सहायक अभियंता सुजित कुमार के अनुसार, गोधर थ्री फीडर पर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस कारण सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

Dhanbad News: बैंकमोड़ क्षेत्र में आज दो घंटे बिजली नहीं रहेगी

Dhanbad News: धनबाद। बैकमोड़, मटकुरिया, विकास नगर, गोधर, कर्बला रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में रविवार को दो घंटे बिजली नहीं रहेगी। सहायक अभियंता सुजित कुमार का कहना है कि गोधर तीन फीडर की बिजली बाधित कर क्षेत्र मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस कारण सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

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