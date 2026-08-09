Dhanbad News: बरमसिया में चार घंटे गुल रही बिजली
Dhanbad News: धनबाद के बरमसिया महाबीर नगर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को चार घंटे बिजली संकट का सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे बिजली गायब हुई और दोपहर दो बजे के बाद वापस आई। विभाग के अभियंता के अनुसार, क्षेत्र में तकनीकी खराबी के कारण यह समस्या बनी।
Dhanbad News: धनबाद। बरमसिया महाबीर नगर व आसपास के क्षेत्र के लोगों को चार घंटे बिजली संकट का सामना करना पड़ा। बिजली सुबह 10 बजे गई, जो दोपहर दो बजे के बाद आपूर्ति की गई। विभाग के अभियंता का कहना है कि क्षेत्र में तकनीकी खराबी आई थी। इस कारण लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा।
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