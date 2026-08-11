Dhanbad News: तकनीकी खराबी से घंटों गुल रही बिजली
Dhanbad News: धनबाद के सरायढेला और आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को तकनीकी खराबी के कारण तीन घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बिजली नहीं आने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। घरेलू कामकाज और पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। शाम तक आपूर्ति में अनियमितता जारी रही।
Dhanbad News: धनबाद। सरायढेला सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को तकनीकी खराबी के कारण करीब तीन घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। सुबह छह बजे से नौ बजे तक बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह के समय बिजली गुल रहने के कारण घरेलू कामकाज प्रभावित हुए। मोटर नहीं चलने से कई लोगों को पानी की समस्या भी झेलनी पड़ी। शहर के कई क्षेत्रों में भी दिनभर बिजली की आंख-मिचौली जारी रही। थोड़ी देर बिजली आने के बाद दोबारा कटने से लोग परेशान रहे। उमस भरी गर्मी के बीच बार-बार बिजली कटने से लोगों को घरों और दुकानों में परेशानी हुई।
विभागीय स्तर पर तकनीकी खराबी को दूर कर आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास किया गया। शाम तक कई इलाकों में बिजली का आना-जाना लगा रहा।
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