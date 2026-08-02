Dhanbad News: पॉलीटेक्निक क्षेत्र पोल टूटने से छह घंटे गुल रही बिजली
Dhanbad News: धनबाद में एक सीमेंट का पोल टूटने से जयप्रकाश नगर, पॉलीटेक्निक और बाबूडीह सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। यह घटना शनिवार शाम चार बजे हुई। रात दस बजे तक बिजली बहाल कर दी गई। सहायक अभियंता ने बताया कि बारिश के कारण पोल के पास पानी जमा हो गया था।
Dhanbad News: धनबाद। पॉलीटेक्निक क्षेत्र में सीमेंट का पोल टूटने से जयप्रकाश नगर, पॉलीटेक्निक, बाबूडीह सहित आसपास क्षेत्र में बिजली गुल हो गई। इससे लोग परेशान रहे। यह घटना शनिवार को शाम चार बजे हुई। रात दस बजे तक पोल गाड़कर क्षेत्र में बिजली बहाल की गई। विभाग के सहायक अभियंता ऋषि सागर श्रीवास्तव का कहना है कि बारिश का पानी पोल के पास जमा हुआ था। अचानक शाम को पोल टूटने की सूचना मिलते ही दूसरे पोल गाड़कर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की गई।
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