Dhanbad News: भौंरा में चार दिनों से बिजली संकट
Dhanbad News: भौंरा और आसपास के क्षेत्र में चार दिनों से बिजली संकट बना हुआ है। उमस भरी गर्मी के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या का कारण जीयलगोरा डीजी प्लांट में तकनीकी खराबी बताई जा रही है, जिससे 20 से 25 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं।
Dhanbad News: भौंरा व आसपास के क्षेत्र के लोग पिछले चार दिनों से बिजली संकट झेल रहे हैं। उमस भरी गर्मी में विद्युतापूर्ति बाधित रहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इससे लोगों में रोष है। जानकारी के अनुसार जीयलगोरा डीजी प्लांट की सीटी में तकनीकी खराबी आ गई है। देर शाम तक बिजली नहीं आई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी डीवीसी, कभी भौंरा पावर हाउस, तो कभी जीयलगोरा प्लांट में तकनीकी खराबी के नाम पर बिजली काटी जा रही है। इससे करीब 20 से 25 हजार की आबादी प्रभावित है। रविवार को मेंटेनेंस के नाम पर ड्यूटी तो लगती है, लेकिन रोज 7 से 8 घंटे बिजली गुल रहती है।
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