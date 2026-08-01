Dhanbad News: साधु के वेश में चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, सोने का लॉकेट बरामद

Dhanbad News: बरोरा पुलिस ने साधु का वेश धारण कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी किया गया सोने का लॉकेट बरामद किया गया है। भुक्तभोगी महिला को साधुओं ने जाल में फंसाते हुए लॉकेट चुराया था।

Dhanbad News: बरोरा। बरोरा पुलिस ने साधु का वेश धारण कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी किया गया करीब तीन ग्राम वजन का सोने का लॉकेट (मंगलसूत्र) भी बरामद किया है।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया बाघमारा डीएसपी अजित कुमार बिमल शनिवार को बरोरा थाना परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि हरिणा कॉलोनी निवासी संजीव प्रसाद ने 31 जुलाई को बरोरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जुलाई की सुबह तीन व्यक्ति साधु के वेश में उनके घर पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने घर से करीब तीन ग्राम का सोने का लॉकेट चोरी कर लिया। शिकायत के आधार पर बरोरा थाना कांड संख्या 40/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने लगातार छापेमारी कर हरिणा बस्ती से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया सोने का लॉकेट बरामद कर लिया गया।

आरोपियों की पहचान गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्येंद्र लाठौर , सुमन कुमार और इंदल लाठौर के रुप में हुआ। सभी गिरफ्तार आरोपी रोहतास जिला (बिहार), के आमझौर थाना अंतर्गत रकियान बिगहा के निवासी है। पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छापेमारी दल में पुलिस इंस्पेक्टर मो. रूस्तम, थाना प्रभारी अभय कुमार सहित बरोरा थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं जवान शामिल थे। प्रेस वार्ता में बाघमारा डीएसपी अजित कुमार बिमल के साथ कतरास सर्किल इंस्पेक्टर मो.रुस्तम एवं बरोरा थाना प्रभारी अभय कुमार उपस्थित थे।

घटना का विवरण डीएसपी ने बताया कि भुक्तभोगी महिला के पास तीन व्यक्ति साधु के वेश में दक्षिणा मांगने आये और इसी दरम्यान कहा कि अगर कोई दुःख तकलीफ है तो पल भर में एक उपाय से आपकी सभी दुःख - तकलीफ व परेशानी दूर हो जाएगी। सिर्फ बजरंगवली का एक छोटा सा लॉकेट लेकर आइए। इस पर भुक्तभोगी महिला ने बजरंगबली की जगह मंगलसूत्र का सोना का लॉकेट लेकर आई। तीनों साधु झोला से एक भगवान की मूर्ति निकाला और मंत्र पढ़कर उक्त लॉकेट को एक कागज में लपेटकर मूर्ति के समीप जमीन पर रख दिया और महिला को 20 कदम विपरीत दिशा में जाने को कहा। जब महिला ने 20 कदम जाकर वापस घूमी तो तीनों साधु वहां से लॉकेट के साथ गायब थे।