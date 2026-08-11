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Dhanbad News: हथियार जब्त करने गए भूली ओपी प्रभारी को महिला ने दांत काटा

By Ravikant Jha
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: भूली ओपी क्षेत्र में अवैध हथियारों की छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर स्थानीय असामाजिक तत्वों ने हमला किया। असामाजिक तत्वों की पत्नी ने ओपी प्रभारी को घायल कर दिया। पुलिस ने प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। छापेमारी के दौरान वाकया 9 अगस्त को हुआ, जब पुलिस ने असामाजिक तत्वों के कब्जे से हथियार बरामद किए।

Dhanbad News: हथियार जब्त करने गए भूली ओपी प्रभारी को महिला ने दांत काटा

Dhanbad News: भूली ओपी क्षेत्र अंतर्गत पंडारपाला में अवैध हथियार की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। हथियार रखने के कथित अपराधी की पत्नी ने भूली ओपी प्रभारी विश्वजीत ठाकुर के हाथ की अंगुली को दांत से काट कर जख्मी कर दिया। भूली ओपी में पदस्थापित महिला दारोगा जोसफिना हेंब्रम पर आरोपी सोनू अंसारी की पत्नी शमीमा खातून व अन्य महिलाओं ने हमला कर दिया। मामले में ओपी प्रभारी की शिकायत पर सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। ओपी प्रभारी के स्वलिखित बयान में बताया गया है कि नौ अगस्त को उन्हें सूचना मिली थी कि सद्दाम हुसैन उर्फ नौशाद और सोनू अंसारी नामक व्यक्ति अवैध हथियार और गोली के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।

कार्रवाई के लिए पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी जोसफिना व अन्य जवान थे। टीम ने सबसे पहले सद्दाम को पकड़ा। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने हथियार सोनू अंसारी के घर पर छिपाकर रखे हैं। जब पुलिस सद्दाम को साथ लेकर सोनू के घर पहुंची तो उसने शोर मचाकर स्थानीय लोगों को इकट्ठा कर लिया। देखते ही देखते वहां 15-20 महिलाएं जुट गईं। सोनू की पत्नी शमीमा खातून और भीड़ में शामिल अन्य लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया। भीड़ ने महिला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें जमीन पर पटक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर और डंडों से भी हमला किया।

Ravikant Jha

लेखक के बारे में

Ravikant Jha

शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।


परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।


करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।


विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन

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