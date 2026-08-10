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Dhanbad News: पोक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में, सरायढेला थाना की पुलिस ने पोक्सो एक्ट के आरोपी सूरज कुमार धीवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह कार्रवाई चार अगस्त को पीड़िता के पक्ष से थाना में दर्ज प्राथमिकी के बाद की गई।

Dhanbad News: पोक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

Dhanbad News: धनबाद। सरायढेला थाना की पुलिस ने पोक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ कर रविवार को जेल भेज दिया। तोपचांची थाना क्षेत्र के सूरज कुमार धीवर के खिलाफ चार अगस्त को पीड़िता पक्ष की ओर से सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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