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Dhanbad News: फरार वारंटी कैलाश मांझी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बरोरा थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी कैलाश मांझी उर्फ जटु को सिन्दवारटांड़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया। वह पुराने मामले में नामजद आरोपी था और लंबे समय से फरार था।

Dhanbad News: फरार वारंटी कैलाश मांझी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

Dhanbad News: बरोरा। बरोरा थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी कैलाश मांझी उर्फ जटु को सिन्दवारटांड़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार कैलाश मांझी पुराने मामले में नामजद आरोपी था और लंबे समय से फरार चल रहा था।

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