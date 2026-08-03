Dhanbad News: प्रिंस खान समेत फरार आरोपियों के घर चिपकाया इश्तहार

Dhanbad News: न्यायालय के आदेश पर पुटकी और बरवाअड्डा थाना पुलिस ने रविवार को अलग-अलग मामलों के फरार आरोपियों के खिलाफ इश्तहार तामिला की कार्रवाई की। पुटकी पुलिस ने भागाबांध ओपी कांड संख्या 31/26 के अभियुक्त वासेपुर निवासी गैंगस्टर प्रिंस खान और गोपी खान के आवास पर पुलिस अवर निरीक्षक धर्मराज कुमार के नेतृत्व में इश्तहार चिपकाया। इसके अलावा पुटकी थाना जीआर केस संख्या 780/2017 के फरार आरोपी शौकत शाह उर्फ बाबू अंसारी के मस्जिद मोहल्ला स्थित आवास पर एएसआई बुटन उरांव ने इश्तहार चिपकाया। दूसरी ओर, बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 41/2026 में रंगदारी के आरोपी प्रिंस खान के वासेपुर (कमरमखदूमी रोड) स्थित घर पर बरवाअड्डा पुलिस के सहायक निरीक्षक उमेश कुमार कश्यप के नेतृत्व में भी इश्तहार चिपकाया गया।