Dhanbad News: प्रिंस खान समेत फरार आरोपियों के घर चिपकाया इश्तहार
Dhanbad News: न्यायालय के आदेश पर पुटकी और बरवाअड्डा पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ इश्तहार तामिला की कार्रवाई की। पुटकी पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान और गोपी खान के घर पर इश्तहार चिपकाए, जबकि बरवाअड्डा पुलिस ने रंगदारी के आरोपी प्रिंस खान के ठिकाने पर भी इश्तहार लगाया।
Dhanbad News: न्यायालय के आदेश पर पुटकी और बरवाअड्डा थाना पुलिस ने रविवार को अलग-अलग मामलों के फरार आरोपियों के खिलाफ इश्तहार तामिला की कार्रवाई की। पुटकी पुलिस ने भागाबांध ओपी कांड संख्या 31/26 के अभियुक्त वासेपुर निवासी गैंगस्टर प्रिंस खान और गोपी खान के आवास पर पुलिस अवर निरीक्षक धर्मराज कुमार के नेतृत्व में इश्तहार चिपकाया। इसके अलावा पुटकी थाना जीआर केस संख्या 780/2017 के फरार आरोपी शौकत शाह उर्फ बाबू अंसारी के मस्जिद मोहल्ला स्थित आवास पर एएसआई बुटन उरांव ने इश्तहार चिपकाया। दूसरी ओर, बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 41/2026 में रंगदारी के आरोपी प्रिंस खान के वासेपुर (कमरमखदूमी रोड) स्थित घर पर बरवाअड्डा पुलिस के सहायक निरीक्षक उमेश कुमार कश्यप के नेतृत्व में भी इश्तहार चिपकाया गया।
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