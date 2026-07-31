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Dhanbad News: पर्यावरण संरक्षण को लेकर यूथ कॉन्सेप्ट ने किया पौधारोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया में मिशन मातृभूमि के अंतर्गत यूथ कॉन्सेप्ट संस्था ने पौधारोपण किया। मजदूर संघ की महामंत्री मिनी सिद्धार्थ गौतम ने अपने जन्मदिन पर आम, जामुन, अमरूद, शीशम और नींबू के पौधे लगाए। उनका कहना था कि पेड़-पौधे मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक हैं।

Dhanbad News: पर्यावरण संरक्षण को लेकर यूथ कॉन्सेप्ट ने किया पौधारोपण

Dhanbad News: झरिया। मिशन मातृभूमि के तहत यूथ कॉन्सेप्ट संस्था की ओर से गुरुवार को सूर्यदेव सिंह स्मृति गुरुकुलम् परिसर में पौधारोपण किया गया। इसमें उपस्थित जनता मजदूर संघ की संयुक्त महामंत्री मिनी सिद्धार्थ गौतम ने अपने जन्मदिन पर आम, जामुन, अमरूद, शीशम और नींबू के पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाते हैं। संस्था के संयोजक अखलाक अहमद ने कहा कि इस मिशन का मकसद पूरे धनबाद को ग्रीन सिटी बनाना है। मौके पर संस्था के अन्य सदस्य भी थे। सभी ने पौधारोपण किया।

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