Dhanbad News: फुसबंगला पुल के नीचे पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू
Dhanbad News: झरिया विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल-जल योजना के तहत फुसबंगला पुल के नीचे पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तकनीकी अड़चनों को हल करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि इससे पूरे क्षेत्र को पेयजल संकट से राहत मिलेगी।
Dhanbad News: झरिया, वरीय संवाददाता। झरिया विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल-जल योजना के तहत फुसबंगला पुल के नीचे से पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पुल के नीचे से पाइप ले जाने से एनएचआई की सड़क को कोई क्षति नही होगी। इस पाइपलाइन को जामाडोबा इंटेकवेल से जोड़ा जाएगा। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो फुसबंगला से चासनाला तक पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है।
इससे कार्य में तेजी आएगी और फुसबंगला व चासनाला सहित पूरे क्षेत्र को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। विधायक प्रतिनिधि राजकिशोर जेना उर्फ बाबू जेना ने बताया कि विधायक के प्रयासों और विभागीय समन्वय से ही इस तकनीकी बाधा का समाधान निकला है। वहीं, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी बप्पी बाउरी ने कहा कि राज्य सरकार की अनदेखी के कारण इस महत्वाकांक्षी योजना की गति धीमी हुई, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है।
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