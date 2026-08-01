Dhanbad News: बारिश में भीग रहा पीडीएस का नमक
Dhanbad News: जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) का नमक बारिश में भीग रहा है। दुकानदार सुरक्षित स्थान पर नमक रखने के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे लाभुक इसे लेने से कतरा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन कार्रवाई की ज़रूरत महसूस हो रही है।
Dhanbad News: जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) का नमक बारिश में भीग रहा है। सुरक्षित स्थानों पर पीडीएस का नमक रखने का निर्देश है, लेकिन अधिकतर दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे हैं। दुकानदार नमक को खुले स्थान पर रखते हैं। इससे बारिश में नमक भीग रहा है और लाभुक इसे लेने से कतरा रहे हैं। प्रत्येक राशन कार्डधारारी को पीडीएस के तहत नमक वितरित किया जाता है। जिले में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में खुले में रखा नमक भीगकर खराब हो रहा है।
खाद्य आपूर्ति विभाग का निर्देश
इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी पीडीएस दुकानदार को सख्त निर्देश दिया था कि नमक को सुरक्षित जगहों पर रखें और सभी लाभुक को हर महीने नियमित तरीके से दें। इसके बाद भी दुकानदार अपना रवैया नहीं बदल रहे हैं। इस कारण बारिश होने पर नमक भीगकर खराब हो रहा है। बाजार में 10 रुपए से कम मूल्य का नमक नहीं है। इसके अलावा गुणवत्तायुक्त आयोडीन नमक की कीमत 30 रुपए से अधिक की है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा कार्डधारक को आयोडीन युक्त नमक मुफ्त में दी जा रही है।
दुकानदारों पर कार्रवाई
पीडीएस दुकानदारों को कई बार सख्त निर्देश दिया गया कि नमक को सुरक्षित तरीके से रखें। इसके बाद भी जो दुकानदार नहीं रख रहे हैं, वैसे लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी।
-पंकज कुमार, डीएसओ
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