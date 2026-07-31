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Dhanbad News: पार्जन्य बीएड कॉलेज ने जया को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: नशामुक्ति अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पार्जन्य बीएड कॉलेज ने जया कुमारी नामक छात्रा को सम्मानित किया। प्राचार्य डॉ. सजल बनर्जी ने कहा कि जया ने नशामुक्ति अभियान में अच्छा प्रदर्शन कर संस्थान का मान बढ़ाया है। इससे पहले भी बीबीएमकेयू ने जया कुमारी को सम्मानित किया था।

Dhanbad News: पार्जन्य बीएड कॉलेज ने जया को किया सम्मानित

Dhanbad News: नशामुक्ति अभियान में बेहतर प्रदर्शन को ले पार्जन्य बीएड कॉलेज ने गुरुवार को जया कुमारी नामक छात्रा को सम्मानित किया। प्राचार्य डॉ. सजल बनर्जी ने कहा कि नशामुक्ति अभियान में बेहतर प्रदर्शन कर जया ने संस्थान का मान बढ़ाया। बता दें कि इससे पूर्व बीबीएमकेयू ने भी जया कुमारी को सम्मानित किया था।

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