Dhanbad News: छाताबाद में विरोध के बाद रेस्क्यू टीम लौटी, सर्वे शुरू
Dhanbad News: 7 अगस्त को छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड के समीप हुए भू-धंसान के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाया जाएगा। बीसीसीएल प्रबंधन ने शिकायत दर्ज की है। धरने के पीछे के कारण प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और मुआवजे की मांग है।
Dhanbad News: छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड के समीप 7 अगस्त को हुए भू-धंसान के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को घटनास्थल का डीजीएमएस की टीम ने भी निरीक्षण किया। गोविंदपुर जीएम सत्यकाम आनंद ने बताया कि क्षेत्र पूरी तरह खतरनाक है। ग्रामीणों के विरोध के कारण रेस्क्यू टीम लौट गई है। हालांकि सर्वे शुरू कर दिया गया है। प्रभावित परिवारों को बेलगड़िया पुनर्वास स्थल भेजने की तैयारी की जा रही है। इधर, राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री इरफान अंसारी प्रभावितों से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपकर प्रभावितों को मुआवजा दिलाया जाएगा। भू-धंसान में 10 से अधिक घर जमींदोज होने से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीसीसीएल एरिया-3 की एसटीजी-डेको आउटसोर्सिंग परियोजना का काम बंद करा रखा है। परियोजना के समीप आशियाना बचाओ आंदोलन के तहत रविवार को दूसरे दिन भी बेमियादी धरना जारी रहा। वार्ड-2 के पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में चल रहे धरने को वार्ड-1 की पार्षद मधुमाला, वार्ड-4 के पार्षद छोटू सिंह, वार्ड-5 की पार्षद निरूपमा देवी और वार्ड-8 के पार्षद रामेश्वर तुरी ने समर्थन दिया है। लोगों का कहना है कि दो दिनों से धरना जारी है, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से वार्ता के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि बीसीसीएल गोविंदपुर प्रबंधन की ओर से पीड़ित परिवारों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रविवार दोपहर पिकअप वाहन से दाल, चावल और सब्जी लाकर प्रभावितों में बांटा गया। कुछ लोगों ने वहीं बैठकर भोजन किया, जबकि कई लोग भोजन लेकर अपने ठिकाने की ओर जाते दिखे। इससे फौरी राहत जरूर मिली, लेकिन उजड़े आशियाने का दर्द चेहरों पर साफ नजर आया。
बीसीसीएल प्रबंधन ने की शिकायत
घटना के बाद न्यू आकाशकिनारी कोलियरी में उत्पादन व डिस्पैच बंद कराने के मामले में बीसीसीएल प्रबंधन ने कतरास थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। पीओ अरविंद कुमार झा ने ग्रामीणों पर उत्पादन व डिस्पैच कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
जीएम-पीओ पर केस के लिए आवेदन
वार्ड-2 के पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बीसीसीएल एरिया-3 के जीएम व न्यू आकाशकिनारी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी पर केस दर्ज कर कार्रवाई व पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि एक माह में यह दूसरी घटना है। 7 जुलाई को हैवी ब्लास्टिंग से 10-12 घर जमींदोज हुए थे और कई लोग घायल हुए थे। तब क्षेत्र का सर्वे कर डेंजर जोन घोषित करने व बालू भराई का आश्वासन दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
बीसीसीएल के पास जमीन नहीं है तो सरकार से बात करे: मंत्री
मंत्री इरफान अंसारी ने कैलूडीह स्थित जीटीएस आउटसोर्सिंग में हैवी ब्लास्टिंग के खिलाफ धरना दे रहे ग्रामीणों का समर्थन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बीसीसीएल और सीआईएसएफ की मिलीभगत से कोयला चोरी हो रही है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को छाताबाद के आसपास ही बसाने की मांग की। कहा कि बीसीसीएल के पास जमीन नहीं है तो सरकार से बात करे। भाजपा सांसद और विधायक पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि संकट में जनता के साथ खड़ा होना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, नहीं तो इरफान अंसारी जिंदा है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।