Dhanbad News: छाताबाद में विरोध के बाद रेस्क्यू टीम लौटी, सर्वे शुरू

Dhanbad News: छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड के समीप 7 अगस्त को हुए भू-धंसान के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को घटनास्थल का डीजीएमएस की टीम ने भी निरीक्षण किया। गोविंदपुर जीएम सत्यकाम आनंद ने बताया कि क्षेत्र पूरी तरह खतरनाक है। ग्रामीणों के विरोध के कारण रेस्क्यू टीम लौट गई है। हालांकि सर्वे शुरू कर दिया गया है। प्रभावित परिवारों को बेलगड़िया पुनर्वास स्थल भेजने की तैयारी की जा रही है। इधर, राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री इरफान अंसारी प्रभावितों से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपकर प्रभावितों को मुआवजा दिलाया जाएगा। भू-धंसान में 10 से अधिक घर जमींदोज होने से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीसीसीएल एरिया-3 की एसटीजी-डेको आउटसोर्सिंग परियोजना का काम बंद करा रखा है। परियोजना के समीप आशियाना बचाओ आंदोलन के तहत रविवार को दूसरे दिन भी बेमियादी धरना जारी रहा। वार्ड-2 के पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में चल रहे धरने को वार्ड-1 की पार्षद मधुमाला, वार्ड-4 के पार्षद छोटू सिंह, वार्ड-5 की पार्षद निरूपमा देवी और वार्ड-8 के पार्षद रामेश्वर तुरी ने समर्थन दिया है। लोगों का कहना है कि दो दिनों से धरना जारी है, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से वार्ता के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि बीसीसीएल गोविंदपुर प्रबंधन की ओर से पीड़ित परिवारों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रविवार दोपहर पिकअप वाहन से दाल, चावल और सब्जी लाकर प्रभावितों में बांटा गया। कुछ लोगों ने वहीं बैठकर भोजन किया, जबकि कई लोग भोजन लेकर अपने ठिकाने की ओर जाते दिखे। इससे फौरी राहत जरूर मिली, लेकिन उजड़े आशियाने का दर्द चेहरों पर साफ नजर आया。