Dhanbad News: बिजली तार जोड़ने को लेकर झड़प में एक गिरफ्तार
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Dhanbad News: अपर मंदरा गांव में 25 जुलाई की रात बिजली तार जोड़ने को लेकर माथाबांध और अपर मंदरा के ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में बरोरा पुलिस ने बुधवार को एक पक्ष के मुख्य आरोपी अपर मंदरा निवासी शंकर बेलदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शंकर बेलदार मंदरा मुखिया ललिता देवी के पति हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार शंकर को उसके पैतृक थाना क्षेत्र परैया, गया (बिहार) से पूछताछ के लिए बुधवार अहले सुबह बरोरा लाया गया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर धनबाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे धनबाद जेल भेज दिया गया।
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