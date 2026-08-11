Dhanbad News: पीके राय कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन
Dhanbad News: धनबाद के पीके राय मेमोरियल कॉलेज की एनएसएस इकाई ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्राध्यापिका डॉ नूर सबा ने युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ शर्मिला कुमारी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करती हैं।
Dhanbad News: धनबाद। पीके राय मेमोरियल कॉलेज की एनएसएस इकाई दो की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भाषण प्रतियोगिता करायी गई। इतिहास विभाग की प्राध्यापिका डॉ नूर सबा ने कहा कि युवा शक्ति देश की रीढ़ है। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए समाज को नशा मुक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम अधिकारी डॉ शर्मिला कुमारी ने विद्यार्थियों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना है। मौके पर स्वयंसेवक पीयूष, केशव, इरशाद, अरफा, सौरभ, तौफ़ीक़, क्षितिज, सुकृति, वर्षा आदि सक्रिय रहे।
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