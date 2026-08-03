Dhanbad News: एग्यारकुंड के मस्जिद टोला में बिछाई जाएगी पाइपलाइन
Dhanbad News: एग्यारकुंड प्रखंड में 1.28 किलोमीटर लंबी और 8 इंच की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे 10,000 से अधिक लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। यह कार्य पेजलय एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसकी लागत 43 लाख 55 हजार रुपये है। संवेदक को तीन महीने में कार्य पूरा करना होगा।
Dhanbad News: एग्यारकुंड प्रखंड में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मस्जिद टोला गली से मुखिया के घर तक 1.28 किलोमीटर लंबी और 8 इंच लोहे की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे 10 हजार से अधिक की आबादी को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। पेजलय एवं स्वच्छता विभाग की ओर से यह काम किया जाएगा। धरातल पर काम उतारे जाने को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से टेंडर निकाला गया है। जिस संवेदक को यह काम मिलेगा, उसे तीन महीने में पूरा करना है। योजना पर 43 लाख 55 हजार रुपये से अधिक की लागत से यह काम किया जा रहा है। विभाग के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल का कहना है कि आसपास क्षेत्र में पानी संकट से लोग परेशान हैं।
पाइपलाइन के जरिए कुछ क्षेत्र में पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मस्जिद टोला गली से मुखिया के घर तक पाइप नहीं बिछी थी। जिस कारण लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही थी। पाइप के जरिए घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को राहत होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।