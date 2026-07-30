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Dhanbad News: धनबाद को मिले दो मार्केटिंग अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दो नए मार्केटिंग अधिकारी (एमओ) नियुक्त किए हैं। राजदीप उरांव और अविनाश कुमार राय को अलग-अलग वार्डों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कार्डधारकों को समस्याओं का समाधान जल्दी होगा, जिससे नए कार्ड का आवेदन करने पर भी स्वीकृति तेजी से मिलेगी।

Dhanbad News: धनबाद को मिले दो मार्केटिंग अधिकारी

Dhanbad News: धनबाद। धनबाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को नए दो मार्केटिंग अधिकारी (एमओ) मिले। राजदीप उरांव सिमडेगा और अविनाश कुमार राय पलामू से आए हैं। पूर्व में दो एमओ थे। वार्ड भी बड़ा था। वहीं नगर निगम क्षेत्र में अब विभाग ने चार मार्केटिंग अधिकारी की ड्यूटी लगाई है। वार्ड संख्या एक से सात और 16 से 20 तक अनिवाश कुमार राय, वार्ड संख्या आठ से 15 तक टिंकू कुमार दास, वार्ड 21 से 44 तक राजदीप उरांव और वार्ड 45 से 55 तक अरुण कुमार दास जिम्मा संभालेंगे। कार्डधारक को किसी प्रकार की समस्या आने पर अब जल्द समाधान होगा। पूर्व में दो एमओ थे।

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वार्ड भी बड़ा था। अब वार्ड छोटा किया गया है, जिससे नए कार्ड का आवेदन करने पर जल्द एमओ से स्वीकृति मिलेगी।

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