Dhanbad News: एसएनएमएमसीएच का नया मुख्य प्रवेश द्वार होगा और चौड़ा
Dhanbad News: धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का मुख्य प्रवेश द्वार आपातकालीन सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। संकीर्ण गेट के कारण एंबुलेंस और भारी वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। नए और चौड़े गेट के निर्माण से अस्पताल में मरीजों और उपकरणों के प्रवेश में सुविधा होगी।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) का हाल ही में बना मुख्य प्रवेश द्वार जरूरत के अनुरूप नहीं है। इस कारण अब इसे और चौड़ा किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार वर्तमान गेट इतना संकरा है कि एक साथ दो वाहन इससे नहीं गुजर सकते। इससे आपातकालीन सेवाओं और अस्पताल की व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में बड़ी एंबुलेंस मरीजों को लेकर आती हैं। इसके अलावा चिकित्सा उपकरण, दवाइयों और अन्य सामग्री से लदे बड़े वाहन भी अस्पताल परिसर में प्रवेश करते हैं। मौजूदा गेट की कम चौड़ाई के कारण इन वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो सकती है।
इससे आपात स्थिति में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।वरीय अस्पताल प्रबंधन डॉ सुमन ने बताया कि इस समस्या को देखते हुए नव निर्मित गेट को तोड़कर उसकी जगह अधिक चौड़ा मुख्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीसी आदित्य रंजन ने भवन प्रमंडल के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। नया गेट बनने के बाद एंबुलेंस, भारी वाहनों और अन्य बड़े वाहनों की आवाजाही सुगम होगी तथा अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
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