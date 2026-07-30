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Dhanbad News: बिजली विभाग का हेल्पलाइन नंबर जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में बिजली विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 8987796532 जारी किया है। यह नंबर बिजली आपूर्ति में रुकावट, ट्रांसफॉर्मर बदलने, बिल न मिलने, मीटर से जुड़ी समस्याओं और अन्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए है। बारिश के मौसम में तकनीकी खराबी के कारण लोगों को बिजली संकट झेलना पड़ रहा है।

Dhanbad News: बिजली विभाग का हेल्पलाइन नंबर जारी

Dhanbad News: धनबाद, कार्यालय संवाददाता। बिजली से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी के समाधान के लिए बिजली विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब 8987796532 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। बिजली आपूर्ति बाधित रहने, ट्रांसफॉर्मर बदलने, बिल नहीं मिलने, मीटर संबंधित समस्या या फिर अन्य समस्या पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बता दें कि बारिश के मौसम में अक्सर तकनीकी खराबी आ रही है, जिससे लोगों को घंटों बिजली संकट झेलना पड़ रहा है।

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