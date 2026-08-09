Dhanbad News: जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय कर निरंतर परिश्रम करें : ब्रिगेडियर
Dhanbad News: एनसीसी ग्रुप कमांडर हजारीबाग ब्रिगेडियर दीपक गौड़ ने धनबाद में वार्षिक निरीक्षण के दौरान कैडेट्स को प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रसेवा, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। कॉलेजों में एनसीसी गतिविधियों की जानकारी लेते हुए उन्होंने कैडेट्स के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया।
Dhanbad News: एनसीसी ग्रुप कमांडर हजारीबाग ब्रिगेडियर दीपक गौड़ शनिवार को वार्षिक निरीक्षण के क्रम में धनबाद पहुंचे। 36 झारखंड बटालियन एनसीसी धनबाद, गुरुनानक कॉलेज, एसएसएलएनटी महिला कॉलेज का भ्रमण किया। उन्होंने कैडेट्स को राष्ट्रसेवा, अनुशासन, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया। कहा कि सीमा पर तैनात सैनिक देश की सुरक्षा के साथ-साथ अपने त्याग और समर्पण से पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। युवाओं से अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने तथा देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया।
ग्रुप कमांडर ने कॉलेज की एनसीसी गतिविधियों की जानकारी लेते हुए कैडेट्स के प्रशिक्षण एवं सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। ब्रिगेडियर ने 36 झारखंड बटालियन एनसीसी धनबाद के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शुभाशीष घोष सहित एएनओ, सीटीओ एवं अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान विभिन्न संस्थानों से जुड़े एनसीसी पदाधिकारी आशुतोष तिर्की, बिष्णु देव साहिस, अखिलेश कुमार, प्रीति कुमारी, सूबेदार मेजर अजय कुमार, शर्मिल सिंह मौजूद थे।
ब्रिगेडियर ने 36 झारखंड बटालियन एनसीसी धनबाद के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शुभाशीष घोष सहित एएनओ, सीटीओ एवं अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान विभिन्न संस्थानों से जुड़े एनसीसी पदाधिकारी आशुतोष तिर्की, बिष्णु देव साहिस, अखिलेश कुमार, प्रीति कुमारी, सूबेदार मेजर अजय कुमार, शर्मिल सिंह मौजूद थे।
वहीं एसएसएलएनटी कॉलेज में ब्रिगेडियर का स्वागत प्राचार्य डॉ शर्मिला रानी ने किया। उनके साथ 5 झारखंड बटालियन एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनिमेष झा समेत अन्य मौजूद थे। एनसीसी कैडेट छात्राओं से बातचीत की। गुरुनानक कॉलेज में में प्राचार्य डॉ रंजना दास, कॉलेज अध्यक्ष आरएस चहल, कैप्टन संजय सिंह समेत अन्य शिक्षकों ने स्वागत किया।
प्रश्नोत्तर
लेखक के बारे मेंAmit Watts
शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।
विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के अपडेट
- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
- कौशल विकास आधारित शिक्षा
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