Dhanbad News: नवल विहान साहित्यिक संस्था छह को मनाएगी वार्षिकोत्सव
Dhanbad News: धनबाद में नवल विहान साहित्यिक संस्था का तृतीय वार्षिकोत्सव 6 सितंबर को क्लार्कस इन में आयोजित होगा। इस समारोह में विभिन्न राज्यों से कवि-कवयित्रियों के साथ स्थानीय साहित्यकार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
Dhanbad News: धनबाद। नवल विहान साहित्यिक संस्था के तृतीय वार्षिकोत्सव की तैयारियों को लेकर साउथ प्वाइंट कॉन्वेंट स्कूल, जोड़ाफाटक रोड में बैठक हुई। संस्था का तृतीय वार्षिकोत्सव छह सितंबर को बलियापुर रोड स्थित क्लार्कस इन में सुबह 10 बजे से होगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले कवि-कवयित्रियों के साथ स्थानीय साहित्यकार भी शामिल होंगे। कई साहित्यिक प्रतियोगिताएं होंगी। शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मनोज अंजान बरनवाल, डॉ अरविंदर कौर, नीरजा पप्पी, पूर्णिमा सुमन, सरिता राजेश्वरी पांडेय, सुनील कुमार वर्मा उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।