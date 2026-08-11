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Dhanbad News: नवल विहान साहित्यिक संस्था छह को मनाएगी वार्षिकोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में नवल विहान साहित्यिक संस्था का तृतीय वार्षिकोत्सव 6 सितंबर को क्लार्कस इन में आयोजित होगा। इस समारोह में विभिन्न राज्यों से कवि-कवयित्रियों के साथ स्थानीय साहित्यकार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।

Dhanbad News: नवल विहान साहित्यिक संस्था छह को मनाएगी वार्षिकोत्सव

Dhanbad News: धनबाद। नवल विहान साहित्यिक संस्था के तृतीय वार्षिकोत्सव की तैयारियों को लेकर साउथ प्वाइंट कॉन्वेंट स्कूल, जोड़ाफाटक रोड में बैठक हुई। संस्था का तृतीय वार्षिकोत्सव छह सितंबर को बलियापुर रोड स्थित क्लार्कस इन में सुबह 10 बजे से होगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले कवि-कवयित्रियों के साथ स्थानीय साहित्यकार भी शामिल होंगे। कई साहित्यिक प्रतियोगिताएं होंगी। शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मनोज अंजान बरनवाल, डॉ अरविंदर कौर, नीरजा पप्पी, पूर्णिमा सुमन, सरिता राजेश्वरी पांडेय, सुनील कुमार वर्मा उपस्थित थे।

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