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Dhanbad News: नंदी क्लब ने लायकडीह स्पोर्टिंग को हरा ट्रॉफी पर कब्जा जमाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: ब्रह्मस्थान बॉयज क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में नंदी क्लब मुगमा ने लायकडीह स्पोटिंग क्लब को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर ट्रॉफी जीती। मैन ऑफ द टूर्नामेंट सोनू और मैन ऑफ द मैच मनीष रहे। विजेता को 12,000 रु. और उपविजेता को 8,000 रु. का पुरस्कार मिला।

Dhanbad News: नंदी क्लब ने लायकडीह स्पोर्टिंग को हरा ट्रॉफी पर कब्जा जमाया

Dhanbad News: ब्रह्मस्थान बॉयज क्लब की ओर से जुनकुंदर ब्रह्मस्थान ग्राउंड में खेले गए फुटबॉल टूर्नामेंट में नंदी क्लब मुगमा ने लायकडीह स्पोटिंग क्लब को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। तीसरे स्थान पर जूनियर क्लब बेनागोड़िया, गेलेग्जी वर्ल्ड पुरुलिया रहे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट सोनू, मैन ऑफ द मैच मनीष, बेस्ट गोलकीपर अमित बाउरी घोषित किए गए। विजेता टीम को 12 हजार नकद व ट्रॉफी और उपविजेता टीम को आठ हजार नगद व ट्रॉफी दी गई। कार्यक्रम का संचालन भोला चौहान ने किया। एसीवी इंडिया लिमिटेड के अधिकारी संजय कुमार सिन्हा, मंतोष कुमार पॉल, महेश महंथी, स्वामी विवेकानंद स्कूल के निदेशक विवेक सिंह, मुखिया रंजीत पासवान, अजय पासवान, धीरज सिंह, भोला चौहान, गुड्डू सिंह, संजय ठाकुर, राजू रक्षित, राजेश्वर साव, पंसस संजू चौहान ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

आयोजकों में कृष्णा प्रसाद, कमलदीप चौहान, रोहित चौहान, आशुतोष चौहान, अमरदीप चौहान, सुदामा चौहान, रवि चौहान, लालू, जगदीप चौहान, श्रवण नोनिया, रामनरेश चौहान, दनोज ठाकुर, संजय चौहान, पंकज कुमार, दिलीप, रामप्रवेश ठाकुर, सुरेश राम आदि थे।

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