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Dhanbad News: वासेपुर में ट्रांसफॉर्मर के पास मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में वासेपुर के राणा फर्नीचर दुकान के पास एक अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव मिला है। शव की स्थिति से संकेत मिलता है कि मामला कुछ दिन पुराना हो सकता है। पुलिस को संदेह है कि युवक रात में चोरी करने का प्रयास कर रहा था और करंट लगने से उसकी मौत हुई।

Dhanbad News: वासेपुर में ट्रांसफॉर्मर के पास मिला युवक का शव

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। वासेपुर के राणा फर्नीचर दुकान के पास बुधवार को अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जर्जर आवास में मिले शव की स्थिति को देखकर आशंका जताई जा रही है कि घटना कुछ दिन पुरानी है। शव के पास एक ट्रांसफॉर्मर है। लोगों और पुलिस को आशंका है कि ट्रांसफॉर्मर के हाईवोल्टेज करंट लगने से युवक की मौत हुई है।

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संभवत: चोरी की नीयत

कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक रात में उस घर में चोरी की नीयत से घुसने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। इधर, सूचना पर वासेपुर के कसाई मुहल्ले के कुछ लोग भी मौके पर पहुंचे। कसाई मुहल्ले से बीते कुछ दिनों से अयान उर्फ बिल्ला लापता है। लापता युवक के भाई ने शव के कपड़े और कद-काठी को देखकर आशंका जताई है कि यह शव उसके भाई अयान का हो सकता है। हालांकि शव पूरी तरह सड़ चुका है, इसलिए आधिकारिक पहचान होना अभी बाकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण और समय का पता चल सकेगा। फिलहाल, पुलिस करंट से हादसा और चोरी की नीयत को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शव किस स्थान पर मिला?
शव वासेपुर के राणा फर्नीचर दुकान के पास मिला।
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