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Dhanbad News: वासेपुर में ट्रांसफॉर्मर के पास नाले में मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के वासेपुर में बुधवार को एक अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव नाले में मिला। आशंका है कि युवक की मौत ट्रांसफार्मर के हाईवोल्टेज करंट से हुई। लापता शख्स के भाई ने शव की पहचान की आशंका जताई है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

Dhanbad News: वासेपुर में ट्रांसफॉर्मर के पास नाले में मिला युवक का शव

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। वासेपुर की राणा फर्नीचर दुकान के पास नाले में बुधवार को अज्ञात युवक का सड़ा-गला शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

शव की स्थिति

जर्जर आवास में मिले शव की स्थिति को देखकर आशंका जताई जा रही है कि घटना पुरानी है। शव के पास एक ट्रांसफॉर्मर है। लोगों और पुलिस को आशंका है कि ट्रांसफार्मर के हाईवोल्टेज करंट लगने से युवक की मौत हुई है।

लापता युवक की पहचान

कयास लगाए जा रहे हैं कि युवक रात में उस घर में गलत की नीयत से घुसने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। इधर, सूचना पर वासेपुर के कसाई मुहल्ले के कुछ लोग भी मौके पर पहुंचे। कसाई मुहल्ले से बीते कुछ दिनों से शाकिब उर्फ बिल्ला लापता है। लापता युवक के भाई ने शव के कपड़े और कद-काठी को देखकर आशंका जताई है कि यह शव उसके भाई बिल्ला का हो सकता है। हालांकि शव पूरी तरह सड़ चुका है, इसलिए आधिकारिक पहचान होना अभी बाकी है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण और समय का पता चल सकेगा। फिलहाल, पुलिस करंट से हादसा और अन्य बिंदु को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है।

सामान्य प्रश्न

अज्ञात युवक का शव किस स्थान पर मिला?
वासेपुर की राणा फर्नीचर दुकान के पास नाले में।
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