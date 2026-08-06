Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: मुकुंदा में विधायक ने ली बेसहारा बच्चियों की सुध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: विधायक चंद्रदेव महतो ने बुधवार को मुकुंदा तिलाटांड़ में माता-पिता की मौत के बाद बेसहारा हुई तीन बच्चियों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चियों की शिक्षा जारी रखने का आश्वासन दिया और यथासंभव सहयोग का वचन दिया। इन बच्चियों का पिता पाँच साल पहले और माँ हाल ही में लंबी बीमारी से निधन हो गई।

Dhanbad News: मुकुंदा में विधायक ने ली बेसहारा बच्चियों की सुध

Dhanbad News: विधायक चंद्रदेव महतो बुधवार को मुकुंदा तिलाटांड़ पहुंचे। माता-पिता की मौत के बाद बेसहारा हुई तीनों बच्चियों से मुलाकात की। यथासंभव सहयोग किया। पंसस हीरालाल मोदक, सुरजीत चंद्रा, रघुनंदन सिंह, जलधर मोदक आदि मौके पर थे। विधायक ने बच्चियों से आगे की पढ़ाइ जारी रखने की बातें कही। बच्चियों के पिता इंद्रजीत मोदक की मृत्यु पांच वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। बच्चियों का सहारा बनी मं का निधन भी तीन दिन पूर्व लंबी बीमारी से हो गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।