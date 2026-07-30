Dhanbad News: बरसात में पशुओं की खुजली से राहत देगा विशेष ब्रश

Dhanbad News: मानसून के दौरान, बढ़ी नमी और गंदगी के कारण पशुओं में संक्रमण संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चिंचड़ और किलनी जैसे बाहरी परजीवी खुजली पैदा करते हैं, जिससे पशुओं में त्वचा पर घाव बन सकते हैं। पशुपालन विभाग ने बरसात में पशुओं की स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की है।

Dhanbad News: धनबाद, संवाददाता। मानसून के दौरान बढ़ी नमी और गंदगी के कारण पशुओं में संक्रमण संबंधी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में चिंचड़ (टिक) और किलनी जैसे बाहरी परजीवी पशुओं को सबसे अधिक परेशान करते हैं। इनके कारण पशुओं में तेज खुजली होती है, जिससे कई बार त्वचा पर घाव बन जाते हैं और गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। विभाग के अनुसार बाजार में मैक्सी, मिडी, मिनी और टोटम नाम से उपलब्ध विशेष ब्रश अलग-अलग आकार में बनाए गए हैं। ये किसी प्रकार की दवा नहीं, बल्कि पशुओं की सुविधा के लिए तैयार किए गए विशेष ब्रश हैं। जब पशु को खुजली महसूस होती है तो वह अपने शरीर के प्रभावित हिस्से को इन ब्रशों से रगड़कर खुजली से राहत पा सकता है। इससे त्वचा पर बार-बार चोट लगने की संभावना कम होती है और संक्रमण का खतरा भी घटता है। पशुपालन विभाग ने धनबाद जिले के पशुपालकों से अपील की है कि बरसात के मौसम में पशुओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें।

पशुओं की खुजली से जुड़ी अहम बातें बरसात के मौसम में पशुओं में खुजली की समस्या आम हो जाती है। यह परेशानी केवल गाय-भैंस तक सीमित नहीं है, बल्कि भेड़, बकरी समेत लगभग सभी पालतू पशुओं में देखने को मिलती है। शरीर के जिन हिस्सों तक पशु अपनी पूंछ, पैर या सींग से पहुंच पाते हैं, वहां की खुजली वे स्वयं दूर कर लेते हैं। लेकिन शरीर के ऐसे हिस्सों में खुजली होने पर, जहां उनकी पहुंच नहीं होती, वे आसपास की किसी वस्तु से शरीर रगड़ने लगते हैं। बंधे हुए पशु खूंटे, दीवार या अन्य ठोस वस्तुओं से शरीर रगड़ते हैं, जबकि खुले में रहने वाले पशु पेड़ों, दीवारों, लोहे के तार या कांटेदार झाड़ियों का सहारा लेते हैं। कई बार लोहे के तार या कांटेदार झाड़ियों से रगड़ने के कारण उनके शरीर पर घाव हो जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

खुजली से बचाव के लिए विशेष ब्रश पशुओं को सुरक्षित तरीके से खुजली से राहत दिलाने के लिए बाजार में विशेष स्क्रैचिंग ब्रश उपलब्ध हैं। बाजार में मैक्सी, मिडी, मिनी और टोटम नाम से चार अलग-अलग आकार के ब्रश उपलब्ध हैं। पशु इन ब्रशों से शरीर रगड़कर बिना चोट पहुंचाए खुजली से राहत पा सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी कम होता है।