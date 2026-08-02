Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: भूली में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: भूली एमपीआई मैदान में मोईद लाइट एंड डेकोरेटर स्पोर्टिंग क्लब द्वारा चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता रणविजय सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच में जेएमके क्लब ने बंटी क्लब को तीन गोल से हराया। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग मौजूद थे।

Dhanbad News: भूली में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुरू

Dhanbad News: भूली एमपीआई मैदान में शनिवार को मोईद लाइट एंड डेकोरेटर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में भूली थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार ठाकुर, पार्षद प्रतिनिधि अशोक यादव, बृजेश कुमार, डॉक्टर एमके वर्मा आदि थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि रणविजय सिंह ने किया। उद्घाटन मैच जेएमके क्लब धनबाद एवं बंटी क्लब भूली के बीच हुआ। इसमें जेएमके क्लब ने बंटी क्लब को तीन गोलों से हरा दिया। प्रतियोगिता के आयोजन में मुबारक अंसारी, श्याम सुंदर पांडे, मिट्ठू पांडे, गोलू रजक, सुमित, विपिन आदि सक्रिय हैं।

ये भी पढ़ें:Purnia News: झीलटोला मैदान में फुटबॉल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता का महापौर ने किया उदघाटन
ये भी पढ़ें:Latehar News: बोदा में चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज
ये भी पढ़ें:Ghatsila News: चाकुलिया:पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने किया फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News Bhuli

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।