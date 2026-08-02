Dhanbad News: भूली में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुरू
Dhanbad News: भूली एमपीआई मैदान में मोईद लाइट एंड डेकोरेटर स्पोर्टिंग क्लब द्वारा चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता रणविजय सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच में जेएमके क्लब ने बंटी क्लब को तीन गोल से हराया। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग मौजूद थे।
Dhanbad News: भूली एमपीआई मैदान में शनिवार को मोईद लाइट एंड डेकोरेटर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में भूली थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार ठाकुर, पार्षद प्रतिनिधि अशोक यादव, बृजेश कुमार, डॉक्टर एमके वर्मा आदि थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि रणविजय सिंह ने किया। उद्घाटन मैच जेएमके क्लब धनबाद एवं बंटी क्लब भूली के बीच हुआ। इसमें जेएमके क्लब ने बंटी क्लब को तीन गोलों से हरा दिया। प्रतियोगिता के आयोजन में मुबारक अंसारी, श्याम सुंदर पांडे, मिट्ठू पांडे, गोलू रजक, सुमित, विपिन आदि सक्रिय हैं।
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