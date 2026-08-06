Dhanbad News: भेलाटांड़ में शिफ्ट होगा गोविंदपुर डिवीजन कार्यालय

Dhanbad News: धनबाद, कार्यालय संवाददाता। गोविंदपुर डिवीजन कार्यालय भेलाटांड़ में शिफ्ट होगा। इसके अलावा निरसा डिवीजन में कार्यपालक अभियंता के लिए नया भवन बनाया जाएगा। नए कार्यालय आधुनिक सुविधाओं लैस रहेंगे। कार्यालय की खाली जमीन में ही नए भवन बनाए जाएंगे। इसका प्रस्ताव सर्किल कार्यालय को भेजा गया है, जहां से मुख्यालय भेजा जाएगा। फंड आवंटन के साथ ही कार्यालय का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। जर्जर कार्यालय में बैठने को मजबूर हैं कार्यपालक अभियंता: गोविंदपुर बाजार में गोविंदपुर डिवीजन कार्यालय है। दो कमरे के जर्जर घर में कार्यालय चल रहा है। बारिश होने पर कार्यालय में पानी रिसता है। कोई समस्या होने पर एक साथ अगर दर्जनों की संख्या में उपभोक्ता कार्यालय आ जाएं तो काम करने में कर्मचारियों को परेशानी होती है।

इसको देखते हुए टीआरडब्ल्यू में खाली पड़ी जमीन पर गोविंदपुर डिवीजन कार्यालय बनाया जाएगा, जहां कार्यपालक अभियंता सहित अन्य कर्मचारियों को काम करने में सुविधा होगी। वहीं कार्यालय गोविंदपुर से भेलाटांड़ शिफ्ट होने से उपभोक्ताओं की परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी। गोविंदपुर डिवीजन का क्षेत्र एक ओर बलियापुर तो दूसरी ओर टुंडी व निरसा रोड देवली तक है। बिल संबंधी या किसी प्रकार की समस्या आने पर उपभोक्ताओं को भेलाटांड़ आना होगा। हालांकि बरवाअड्डा क्षेत्र के लोगों को राहत होगी, क्योंकि भेलाटांड़ नजदीक है। इसके अलावा निरसा कार्यालय की भी स्थिति अच्छी नहीं है। पुराने भवन की मरम्मत नहीं होने से अक्सर छज्जा गिरता है, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल रहता है। ऐसे में कार्यपालक अभियंताओं के लिए नए कार्यालय बनाए जाने से राहत होगी। नए भवन में एक कार्यपालक अभियंता, कर्मचारियों के लिए तीन-चार रूम और एक हॉल बनाया जाएगा। साथ ही पद के हिसाब से रूम बनाए जाएंगे।